F1, Roma, Premier League e Icardi: le ultimissime

Giornata da ricordare per Charles Leclerc: il pilota della Ferrari vince il Gran Premio d'Italia. Alle spalle del monegasco ci sono Oscar Piastri e Lando Norris su McLaren. L'altro ferrarista, Carlos Sainz, chiude in quarta posizione. Solo sesto il campione del mondo Max Verstappen.

Potrebbero esserci importanti novità di formazione stasera nella Roma che affronterà la Juventus. Per l'ufficialità bisognerà attendere almeno le 19 ma sembra che De Rossi, stando a quanto filtra, potrebbe lasciare fuori almeno all'inizio Paulo Dybala. Probabile, quindi, un tridente con Soulé, Dovbyk e Saelemaekers.

Il Newcastle supera il Tottenham nella gara valida per la terza giornata di Premier League, andata in archivio al St James' Park. Partita sbloccata al 37' da Barnes, rimessa in discussione da una sfortunata autorete di Burn al 56' e riportata sui binari bianconeri dalla rete decisiva di Isak al 78’.

Infortunio muscolare per Mauro Icardi, che sarà costretto a restare fermo per diverse settimane. Una brutta notizia per il Galatasaray sia in vista del prosieguo del campionato turco sia dell'inizio della Europa League.