Roma, Fiorentina, Verona e Udinese: le ultimissime

Allo Stadium Thiago Motta e De Rossi, amici e rivali, non si fanno male. Tanti gli esordi da Koopmeiners a Nico Gonzalez fino a Manu Koné. Il match termina 0-0, senza regalare grandi emozioni.

La nuova Fiorentina di Raffaele Palladino continua a stentare in Serie A dove centra il suo terzo pareggio di fila, rimontando il Monza di Alessandro Nesta che al Franchi va sul 2-0 grazie a Djuric e Maldini ma incassa la rete di Kean prima del riposo e vede poi sfumare in pieno recupero la prima vittoria stagionale, colpito al 96' da Gosens.

Inizio positivo del Verona che, dopo la sconfitta contro la Juventus, è tornato a vincere in trasferta. A farne le spese è stato il Genoa di Alberto Gilardino, che non ha dato continuità al successo sul campo del Monza. La sfida è rimasta in equilibrio per tutto il primo tempo, sia nel punteggio che nel controllo del gioco.

Finale incredibile al Bluenergy Stadium! L'Udinese chiude avanti il primo tempo con la girata di Brenner, il Como attacca nel secondo tempo ma senza trovare il guizzo vincente. Al quinto minuto di recupero Prontera assegna un rigore agli ospiti con l'ausilio del Var ma Cutrone manda a lato dagli undici metri. Finisce 1-0 per l'Udinese, ancora senza vittorie il Como di Fabregas.