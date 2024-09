Roma, Napoli, Premier League e Sinner: le ultimissime

Mario Hermoso è sbarcato ieri pomeriggio. A breve arriverà anche Mats Hummels. I due difensori arrivano da svincolati, subito dopo la fine delle contrattazioni e appena in tempo per l’iscrizione alla lista Uefa.

Victor Osimhen, fino a gennaio, giocherà solo con la Nigeria: non sarà reintegrato in rosa. A spiegare la situazione è stato Antonio Conte in persona, dopo la vittoria contro il Parma firmata Lukaku. Il suo erede. Victor è stato escluso dalla lista dei 25 che il Napoli ha presentato in Lega, e sebbene il club abbia la possibilità di effettuare due cambi, la storia non cambierà.

Momo Salah ha iniziato la sua ottava stagione con la maglia del Liverpool nel migliore dei modi: tre gol nelle prime tre partite di Premier League. Però, nonostante ciò, l'egiziano ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione con i Reds.Queste le sue parole dopo la vittoria per 3-0 a Old Trafford contro il Manchester United: "Ho trascorso una bella estate e ho avuto molto tempo libero per cercare di restare positivo perché, come sapete, è il mio ultimo anno nel club. Voglio solo godermela e non voglio pensarci.

Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli US Open battendo l'australiano Christopher O’Connell. L'azzurro affronterà per un posto nei quarti di finale il numero 14 del seeding Tommy Paul, avversario che ha già sconfitto due volte in carriera.