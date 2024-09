Roma, Milan, Inter e Sinner: le ultimissime

Hummels, campione del mondo con la Germania nel 2014 in Brasile, ha accettato l'offerta della Roma di un anno di contratto più un altro anno che scatterebbe al raggiugimento del 50% delle presenze. L'ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni più bonus. Nelle prossime ore il centrale tedesco sosterrà le visite mediche, già programmate, e firmerà il contratto che lo legherà alla Roma.

Conferenza stampa di presentazione per Tammy Abraham al Milan. L'ex attaccante della Roma ha esordito spiegando: “Il Milan lo seguo fin da quando ero bambino, lo tifavo fin da quando ero piccolo. Giocare in questa città e in questo stadio fantastici è un sogno, voglio entrare nella storia del club. Spero di avere un impatto positivo".

Dopo la Juventus, anche l'Inter ha ufficializzato la lista Uefa dei calciatori che parteciparanno alla prossima edizione della Champions League, la prima con il nuovo format a girone unico. Simone Inzaghi non ha incluso nell'elenco Palacios e Correa. C'è invece Buchanan, che a luglio si è fratturato la tibia con il Canada.

Jannik Sinner ha migliorato il risultato dello scorso anno agli US Open riuscendo ad approdare ai quarti di finale grazie al successo ottenuto su Tommy Paul. A dividere il numero uno al mondo dalla sua prima semifinale a New York ci sarà infatti Medvedev. Il match tra Sinner e il russo è in programma nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre sull'Arthur Ashe Stadium come ultimo match e con orario di inizio fissato intorno alle 2:30 italiane.