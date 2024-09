Lazio, Inter, Gudmundsson e mercato: le ultimissime

Nulla da fare per Basic. Si era molto vicini a un accordo con l'Hajduk Spalato di Gattuso, che aveva intenzione di prenderlo in prestito. I croati erano disposti a pagare una parte, seppur minima, dell'ingaggio: circa 400mila euro su 1,6 milioni percepiti dal centrocampista. Alla fine, però, sembra essere tutto sfumato.

Oggi Lautaro sarà annunciato come uno dei 30 finalisti nella lista allargata del Pallone d’Oro, minimo sindacale per chi ha dominato la stagione, non in un mondo, ma in due. Dall’Italia fino al Sudamerica. Lautaro, infatti, si arrampicherà molto in alto in classifica, lassù tra le nuvole: gli ultimi rumors lo danno saldamente in top 10 e, perché no, vicino all’alta nobiltà dei migliori 5.

Sono i giorni della verità per Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese, a causa di alcuni problemi al polpaccio, solo ieri ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni e ancora non è mai stato a disposizione di mister Palladino. Una mancanza che si è fatta sentire in casa Fiorentina, considerando anche l'investimento fatto dal club di Commisso. L’attaccante nel weekend volerà in patria, dove lo attende il processo dopo il rinvio a giudizio in seguito al ricorso presentato da una donna in relazione a fatti che sarebbero accaduti in un locale di Reykjavik nell’estate 2023. Il calciatore si è detto sereno, era già stato assolto in primo grado ed è sicuro di poter dimostrare la sua innocenza.

Ecco le date di chiusura del mercato nei principali campionati: i pericoli maggiori, come sempre, verranno dalla Turchia, pronta ad attirare calciatori fino al 13 settembre, e dal Qatar, che chiuderà il 9.

Croazia 5 settembre Austria 5 settembre Belgio, 6 settembre Polonia, 6 settembre Ucraina, 6 settembre Repubblica Ceca, 8 settembre Qatar, 9 settembre Romania, 9 settembre Svizzera, 9 settembre Messico, 10 settembre Grecia, 11 settembre Russia, 12 settembre Serbia, 13 settembre Turchia, 13 settembre Emirati Arabi Uniti, 1 ottobre