Roma, Rabiot, Szczesny e Fiorentina: le ultimissime

Mats Hummels è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il difensore tedesco alle 12.25 è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino dopo aver trovato l’accordo economico con il club giallorosso. L’ex Borussia Dortmund adesso sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per una stagione a circa 2 milioni netti.

E alla fine Adrien Rabiot potrebbe essere l’ennesimo talento che vola in Arabia. Per il francese, senza squadra dopo la fine del contratto con la Juventus, è pronta un’offerta shock dall’Arabia: 20 milioni l’anno. A metterla sul piatto, con la mamma agente che sta conducendo la trattativa, l’As Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo.

Szczesny ha lasciato il calcio giocato dopo la risoluzione del contratto con la Juve. L'ex portiere si è sfogato nel corso di un’intervista al canale Youtube di Luca Toselli: "Queste sette stagioni sono state una sfida personale non semplice. Quando ti capita l’avventura della vita e fai così bene è una sensazione bellissima. Avrei voluto aiutare la squadra anche quest’anno, ma questo non dipende da me. Non mi aspettavo però di trovarmi fuori dal progetto, non l’avrei mai immaginato.

Lucas Beltran sembra un pesce fuor d’acqua in questa primissima parte di annata con la Fiorentina, sia da prima punta che come trequarti. E dire che per lui sono arrivate diverse richieste dal mercato. L’ultima addirittura ieri dalla Turchia. Il Galatasaray dopo aver preso Osimhen, con Icardi che tornerà tra qualche settimana, dovrebbe passare ad un modulo con due attaccanti: per questo ha pensato di aggiungere Beltran alla rosa, idea respinta fermamente dal club viola che non ha nemmeno voluto sentir parlare di cifre.