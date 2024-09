Sinner, Roma, Inter e Veretout: le ultimissime

Pazzesco Sinner, batte Medvedev in quattro set in una partita folle e vola in semifinale agli Us Open per la prima volta in carriera. Jannik si prende la rivincita dopo la sconfitta a Wimbledon con il russo, battendolo 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 in due ore e 39 di gioco.

Adesso è ufficiale: dopo Mario Hermoso la Roma accoglie anche Mats Hummels. Il difensore tedesco, svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund, ha firmato un contratto annuale con il club giallorosso e indosserà la maglia numero 15.

Non c'è nessun italiano in corsa per il Pallone d'Oro 2024 ma l'Italia potrà comunque fare il tifo per cinque calciatori che attualmente militano in Serie A. Nell'elenco dei trenta finalisti infatti figurano anche Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, due pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi.

Nonostante la finestra estiva del mercato sia ufficialmente finita il 30 agosto nei maggiori Paesi europei, i club francesi possono ancora effettuare un trasferimento. Per questo motivo, l'Olympique Lione ha potuto regalarsi anche Jordan Veretout: l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha firmato fino al 30 giugno 2026, al Marsiglia vanno 4 milioni di euro più 2 di bonus.