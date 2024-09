Roma, Real Madrid, Fiorentina e Under 21: le ultimissime

On Air

Brutte notizie per la Roma, con Artem Dovbyk che ha lasciato il ritiro dell'Ucraina per un infortunio. Ad annunciarlo con un comunicato ufficiale è stata la stessa Federcalcio ucraina, che spiega come l'attaccante si sia fermato durante un allenamento e abbia accusato l'infortunio "mentre era alla Roma, impedendogli di lavorare pienamente col gruppo".

Rodrygo, 23enne attaccante del Real Madrid, non è nei trenta finalisti per la vittoria del Pallone d'Oro. Ieri svelati ufficialmente i candidati. Manca il brasiliano che ha vinto tutto nell'anno show della squadra allenata da Ancelotti. La replica non si è fatta attendere. Rodrygo, pur senza riferimenti, ha pubblicato su Instagram un collage con le foto di tutti i suoi trofei allegando anche la faccina della risata.

Tra i nuovi acquisti della Fiorentina, l’unico che non ha potuto volare a Firenze e mettersi subito in gioco con la maglia viola è Nicolas Valentini. Il difensore del Boca Juniors ha firmato un contratto che lo legherà alla società gigliata a partire da dicembre, quando lascerà il club d’appartenenza a parametro zero. Come riportato da tycsports.com, Pradè aveva tentato di anticiparne l'arrivo a quest'estate, offrendo 2,7 milioni di dollari (circa 2,5 milioni di euro), ma la dirigenza del Boca Juniors ha fatto muro, costringendo Valentini a rimanere a disposizione del club.

Allo "Stadio Domenico Francioni" di Latina, l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata ospita San Marino in occasione dell'ottava giornata del girone di qualificazione agli Europei del 2025. La sfida si terrà oggi alle ore 16.45 e sarà visibile in chiaro su Rai tre.