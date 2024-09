Roma, Juve, Politano e Veretout: le ultimissime

Infortunio per Tommaso Baldanzi, fantasista della Roma, impegnato oggi nella sfida tra Italia Under 21 e San Marino, valida per le qualificazioni agli Europei 2025 e vinta dagli Azzurri per 7-0. Il calciatore giallorosso è stato colpito duro nel primo tempo. Si pensa a una forte botta alla zona lombare più che a un problema muscolare.

Tramite un comunicato ufficiale, la Juve ha reso noto il bollettino medico dopo gli accertamenti: Francisco Conceição ha riportato una una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra e seguiranno nuovi accertamenti tra 10 giorni. Dunque, Thiago Motta dovrà fare a meno del portoghese dopo che aveva appena esordito in bianconero nella partita di domenica scorsa contro la Roma. Il nuovo numero 7 della Juventus starà ai box non meno di 25-30 giorni.

A Radio CRC, radio partner ufficiale SSC Napoli, è intervenuto in esclusiva il calciatore azzurro Politano: "Ritrovare Conte è stato bello dopo sei mesi all’Inter: l’ho ritrovato motivato e pronto a lavorare. Abbiamo cambiato il modo di lavorare a livello tattico rispetto ai nerazzurri: la tattica è cambiata ma non l’intensità degli allenamenti. Lukaku è un ragazzo fantastico, in una squadra è sempre meglio averlo". Queste alcune delle sue parole.

Nella giornata di mercoledì 4 settembre l'Olympique Lione ha ufficializzato l'acquisto dell'ex romanista Jordan Veretout. Un affare dal valore di 7 milioni di euro (bonus compresi) che garantirà anche una percentuale sulla futura rivendita al Marsiglia. All'apparenza può sembrare una trattativa come tante altre ma lo scambio di documenti tra i due club francesi è stato completato a mercato finito.