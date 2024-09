Lazio, Juve, nazionale e Sinner: le ultimissime

Buona la prima per l'Argentina di Lionel Scaloni che nella sfida contro il Cile, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, si è imposta con un secco 3-0. Nel finale, poco prima dei minuti di recupero spazio anche all'attaccante della Lazio Castellanos che per la prima volta è sceso in campo con la maglia della sua Nazionale.

Altra brutta notizia in casa Juve. Dopo lo stop di Francisco Conceicao, che dovrà fermarsi per 25-30 giorni, ora c'è anche ansia per le condizioni di Nico Gonzalez. L'ex Fiorentina era partito titolare in Argentina e Cile per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Al minuto 53 Nico Gonzalez ha chiesto il cambio, lasciando spazio a Lo Celso, per un problema fisico.

Questa sera scende in campo l'Italia, che a Parigi sfida la Francia in Nations League. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 dalle 20.45.

A dividere Sinner dalla finale a Flushing Meadows ci sarà ora il britannico Jack Draper, che non ha ancora perso un set in tutto il torneo e ai quarti di finale ha eliminato il numero 10 del tabellone, Alex De Minaur. Il match tra Sinner e Draper, valevole per la semifinale degli US Open 2024, è in programma venerdì 6 settembre sull'Arthur Ashe Stadium con orario di inizio a partire dalle ore 21:00.