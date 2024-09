Lazio, nazionale, Fiorentina e Verona: le ultimissime

Lo Stadio Flaminio, man mano che si avvicina ottobre, diventa sempre di più un tema bollente in casa Lazio. Lotito aveva fissato come i primi di ottobre il periodo in cui avrebbe potuto presentare il progetto, dal Comune intanto attendono novità e valutando anche il progetto della Roma Nuoto. L'Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato: “C'è un imprenditore che ha fatto un progetto molto bello per la riqualificazione del Flaminio che verrà giudicato e analizzato dagli uffici in maniera oggettiva. Ristruttura il Flaminio così come lo vediamo e lo rende polifunzionale. Il presidente Lotito ha annunciato in maniera molto decisa di voler fare lo stadio lì, ma noi dobbiamo valutare i fatti. Se nei prossimi giorni concretizzerà questa volontà presenterà un progetto, questo presuppone che si aprirà una conferenza dei servizi, se ne possono anche aprire due parallele. Gli stadi, però, non si fanno con le parole, ma con i progetti e con i soldi che gli investitore vogliono mettere.”

Dopo la delusione degli ultimi Europei, l'Italia torna in campo per la prima giornata della Nations League 2024-2025 e avrà subito un ostacolo importante come la Francia. In occasione della sfida contro la selezione transalpina il CT dell'Italia dovrebbe proporre un 3-5-2 con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Calafiori e Bastoni nel castello difensivo; Cambiaso e Dimarco sulle corsie laterali e in mezzo al campo Frattesi, Fagioli e Tonali. In attacco Raspadori e Retegui.

Si muove il mercato in uscita della Fiorentina. Sono sei infatti i giocatori che attualmente sono fuori dai piani di mister Palladino. E due di questi sono in procinto di lasciare la maglia viola. Per Antonin Barak e Josip Brekalo, è fatta per il passaggio ai turchi del Kasimpasa.

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha annunciato la cessione in prestito di Stefan Mitrovic, che va a fare esperienza e guadagnarsi minuti al Leuven, nella massima divisione belga: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Oud-Heverlee Leuven - in prestito con opzione - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista serbo Stefan Mitrovic. Hellas Verona FC saluta Stefan e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".