Nazionale, Calafiori, Lazio e Uefa: le ultimissime

Triplice fischio al Parco dei Principi: l'Italia batte in rimonta la Francia e rialza la testa dopo la "bruttissima estate", conseguenza del disastro a Euro2024. Splendida prestazione di squadra degli Azzurri, che non si smarriscono dopo il gol-schock di Barcola e risalgono la corrente, vincendo meritatamente con le reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori.

Altro infortunio nell'Italia di Spalletti. Dopo l'autore del 2-1 Davide Frattesi, è Riccardo Calafiori a lasciare anzitempo il campo per un problema fisico. Il nuovo difensore dell'Arsenal è stato sostituito da Buongiorno, al minuto 71 della sfida di Nations League con la Francia, per un colpo ricevuto fortuitamente da Dembelé pochi minuti prima.

Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, il centrocampista della Lazio Gaetano Castrovilli ha spiegato il motivo per cui è stato escluso dalla lista dell'Europa League, chiarendo le sue condizioni fisiche attuali. Questo è ciò che ha scritto: "La scelta di non disputare la prima fase di Europa League è il frutto di una programmazione condivisa da me e dalla società: non c'è stata alcuna esclusione e non c'è alcuna complicazione fisica. La stagione sarà lunga e l'obiettivo è dare il massimo lungo tutto l'arco dell'anno. Sto bene e lavoro ogni giorno con entusiasmo, per aiutare i miei compagni alla ripresa. Forza Lazio!"

La UEFA, come spiegato in un comunicato, continua a monitorare le situazioni dei 10 club che per la stagione 2023/2024 avevano pattuito un settlement agreement con gli organi competenti in materia. Per quanto riguarda la Serie A, le squadre sotto la lente d'ingrandimento in questo preciso periodo storico erano Inter, Milan e Roma, con due su tre che stanno rispettando il percorso di rientro finanziario pattuito col massimo organo calcistico europeo. Questa la nota della UEFA in merito: "Milan, Inter, Monaco, Olympique Marsiglia, PSG, Besiktas, Trabzonspor e Anversa hanno raggiunto tutti gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l'anno finanziario 2023. La Roma ha leggermente sforato l'obiettivo intermedio ed è quindi stata multata con 2 milioni di euro". Inter e Milan, quindi, sono rientrati all'interno dei parametri pattuiti, mentre la Roma ha "leggermente sforato" e quindi dovrà pagare una multa.