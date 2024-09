Sinner, Torino, Salernitana e Cagliari: le ultimissime

Jannik Sinner è in finale degli US Open dopo aver battuto Draper in semifinale con il punteggio di 7-5 7-6(3) 6-2. Domenica affronterà Fritz.

Allenamento a porte aperte per il Torino, con la colonna sonora che sta accompagnando il club granata ormai da diverse settimane. Questa mattina, i granata di Paolo Vanoli, con i giocatori della prima squadra non convocati dalle rispettive nazionali, stanno svolgendo una seduta a porte aperte allo stadio Olimpico Grande Torino. Con loro, in un allenamento congiunto, i calciatori della Primavera di Felice Tufano. Diversi i tifosi accorsi all'impianto per assistere alla seduta, e anche per contestare Urbano Cairo. Nel corso dell'allenamento, difatti, dal settore distinti dello stadio torinese, sono partiti diversi cori contro il presidente.

Salernitana, partita doppia. Se da un lato la squadra, in un clima di ritrovata armonia all'interno dello spogliatoio, prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Pisa che mette in palio la possibilità di effettuare il sorpasso ai danni della capolista, dall'altro proseguono incessantemente le interlocuzioni per la vendita dell'intero pacchetto azionario del club. Al momento la proprietà non ha cambiato idea e ha dato mandato ai legali e all'amministratore delegato Maurizio Milan di approfondire il discorso con tutti gli interlocutori che hanno manifestato interesse, ma che ora dovranno passare ai fatti mettendo sul tavolo le garanzie necessarie.

Lutto in casa Cagliari. Attraverso i suoi canali ufficiali, il club sardo ha reso nota la scomparsa di Cesare Poli, tra i protagonisti dello storico scudetto vinto dai rossoblù nella stagione 1969/1970.