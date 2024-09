Fiorentina, Bologna, tennis e Italia: le ultimissime

Ieri era fatta, oggi è ufficiale: Barak lascia la Fiorentina per trasferirsi al Kasimpasa: il club turco ha reso noto che il centrocampista ceco ha firmato il contratto per un prestito con diritto di riscatto, fissato a 6 milioni di euro. Il Kasimpasa si appresta anche ad ufficializzare l'arrivo di Brekalo, sempre dalla Viola con la stessa formula ma il riscatto fissato attorno a 3 milioni di euro.

Ultimo allenamento della settimana per il Bologna a Casteldebole. Oggi la squadra ha svolto lavoro atletico e tecnico. Seduta differenziata per Nicola Casale, Martin Erlic, Lewis Ferguson e Dan Ndoye, terapie per El Azzouzi. Gli allenamenti dei ragazzi di Vincenzo Italiano in preparazione verso la sfida col Como, in programma sabato prossimo alle 15, riprenderanno lunedì.

Filippo Volandri, ha diramato le convocazioni del quintetto azzurro che parteciperà alla fase a gironi della Coppa Davis, in programma all'Unipol Arena di Bologna da martedì 10 a domenica 15 settembre. Saranno Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli a rappresentare i colori azzurri nel Gruppo A contro Brasile, Belgio e Olanda. Non ci saranno dunque Jannik Sinner, che a New York si appresta a disputare la sua seconda finale Slam della carriera, e Lorenzo Musetti, che ha deciso di prendersi del tempo per recuperare dopo aver anche conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ottima prestazione dell'Italia sia in campo che in tv. Gli Azzurri battono la francia per 3-1 e tengono incollati a Rai 1 5.567.000 spettatori, con uno share medio del 31,1%.