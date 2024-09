MotoGP, Sinner, Venezia e Paralimpiadi

On Air

GP SAN MARINO, MARTIN VINCE GARA SPRINT DAVANTI A BAGNAIA. Lo spagnolo si è rivelato il più veloce davanti all’italiano campione del mondo in carica.

Ancora frecciate di Nick Kyrgios, con un nuovo tweet contro Sinner. Il tennista australiano, ormai fermo da mesi, è stato tra i più duri sul caso legato al presunto doping dell'azzurro. Kyrgios ha pubblicato un sondaggio su X, chiendendo ai suoi follower chi vincerà gli Us Open ed ha scatenato una bufera. Kyrgios però non si è fermato qui. Nei commenti al sondaggio è stata pubblicata anche una foto dell'australiano insieme a Anna Kalinskaya, rispondendo a quest'ultima con "secondo servizio". Il riferimento è al fatto che Kyrgios in passato è stato fidanzato con la tennista russa, attualmente fidanzata di Sinner.

Il Venezia blinda Gianluca Busio, rinnovandogli il contratto fino al 30 giugno 2026. Lo comunica il club veneto in una nota sul proprio sito ufficiale. Busio, 22 anni, è arrivato al Venezia FC nella stagione 21/22 ed ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 99 partite totalizzando 8 gol e 7 assist.

L'Italia chiude con l'oro nella staffetta 4X100 mista stile libero le prove in piscina alle Paralimpiadi di Parigi. Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Xenia Francesca Palazzo e Simone Barlaam hanno conquistato il titolo e la medaglia numero 69 per la spedizione azzurra (eguagliato il record di Tokyo, ma con nove ori in più che sono al momento 23).