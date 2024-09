Nations League, Napoli, Sinner e Paralimpiadi: le ultimissime

A Dusseldorf la Germania domina l'Ungheria guidata da Marco Rossi per 5-0: tedeschi avanti al 27' con Fullkrug, nella ripresa raddoppia Musiala (58'), poi il bottino viene incrementato da Wirtz (66'), Pavlovic (77') e da Havertz su rigore (81’).

Il Napoli e Antonio Conte sono sempre più legati. Dopo un inizio complicato, il tecnico sta conquistando la tifoseria. Con il campionato fermo per la sosta, Conte si è concesso una visita ai Quartieri Spagnoli, specialmente al murales di Maradona. Conte ha pubblicato le foto sui social, ricevendo l'affetto dei tifosi. Nella sua ultima conferenza stampa, aveva parlato proprio di questa visita: "Non so come si sia venuta a sapere la mia visita al murale di Maradona. L'ho fatta alle 23:30 di notte, insieme a mia moglie, mia figlia e mio fratello: qualcuno ci ha scoperto ma non in tantissimi.

Il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, ha diramato le convocazioni del quintetto azzurro che parteciperà alla fase a gironi della Coppa Davis. Non ci saranno dunque Jannik Sinner, che a New York si appresta a disputare la sua seconda finale Slam della carriera, e Lorenzo Musetti. “Per quanto riguarda Jannik che ci ha dato la sua disponibilità per la parte conclusiva dell’impegno di Bologna, in accordo con i vertici federali e lo staff del ragazzo, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero”. Queste le parole di Volandri.

Ancora successi per l'Italia nella penultima giornata delle Paralimpiadi di Parigi - con 71 medaglie delle quali 24 d'oro è stato superato il record di Tokyo 2020 - ma con un grande rammarico nella finale 100 donne nella classe T63 a causa della caduta-choc di Ambra Sabatini che ha coinvolto Monica Contrafatto (giunta comunque terza) a pochi metri dal traguardo alle spalle di Martina Caironi che ha conquistato l'oro