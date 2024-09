Calafiori, Pellegrini, Sinner e Italia U18: le ultimissime

Riccardo Calafiori salta Israele-Italia. Il difensore azzurro non prenderà parte alla sfida in programma domani alle ore 20.45 a Budapest, in campo neutro, a causa del problema al polpaccio accusato a Parigi contro la Francia. Si tratta di un trauma contusivo al polpaccio sinistro.

Scelto nella formazione dei migliori a Parigi contro la Francia, Pellegrini ha avvertito un dolorino che ha suggerito il cambio durante l’intervallo. Al ritorno da Budapest, Pellegrini farà altri esami con i medici della Roma. Per la sfida contro il Genoa De Rossi già pensa al piano B, con Niccolò Pisilli.

Jannik Sinner sfiderà lo statunitense Taylor Fritz in finale agli Us Open. Questa sera si scrive la storia all'Arthur Ashe, l'impianto di tennis all'aperto più grande del mondo. Il match tra Sinner e Fritz, valevole per la finale degli US Open 2024, è in programma oggi, domenica 8 settembre sull'Arthur Ashe Stadium con orario di inizio alle ore 20:00 italiane, quando a New York saranno le 14.

Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale Under-18, che perde 2-0 contro i Paesi Bassi a 's-Gravenzande, nella prima delle due amichevoli in programma. L'Italia scenderà nuovamente in campo contro i Paesi Bassi lunedì 9 settembre (ore 19) a Noordwijk.