Sinner, Schillaci, MotoGP e Vuelta: le ultimissime

Jannik Sinner batte Taylor Fritz in tre set a New York e si aggiudica la vittoria degli US Open. È il secondo Slam in carriera e in questa stagione per il tennista azzurro.

Il mondo del calcio è in ansia per Totò Schillaci, ricoverato all'ospedale Civico di Palermo. A confermarlo è la sua famiglia con uno storia pubblicata attraverso il suo account Instagram: "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”.

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino a Misano. Lo spagnolo del Ducati team Gresini ha preceduto il campione del mondo su Ducati ufficiale, Francesco Bagnaia. Sul podio anche Enea Bastianini, terzo, con l'altra Ducati ufficiale.

Primoz Roglic è il vincitore della Vuelta a Espana 2024. Lo sloveno ha conquistato per la quarta volta nella sua carriera la classifica generale della corsa iberica: secondo Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), terzo Enric Mas ESP (Movistar Team).