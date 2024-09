Inter, Juve, Milan e Paralimpiadi: le ultimissime

Inzaghi studia la formazione anti-Monza. Anche davanti potrebbero esserci delle novità : Lautaro Martinez, impegnato a pieno ritmo fin da subito con l'Inter e con l'Argentina potrebbe partire fuori, con Taremi titolare in coppia con Thuram (più difficile immaginare un attacco totalmente rivoluzionato con anche Arnautovic dall'inizio). Il francese, inizialmente in panchina nella sfida contro l'Italia, dovrebbe partire dall'inizio nella seconda gara della Francia in Nations League contro il Belgio, in programma domani sera a Lione.

Filip Kostic è sempre più vicino al Fenerbahce. Approfittando del mercato turco, che chiude il prossimo 13 settembre, l'esterno della Juventus è riuscito a trovare una nuova sistemazione, essendo fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. Mourinho lo aspetta.

"Quanto abbiamo visto con Leao e Theo non è stato edificante e mi spiace molto. Bisogna saper accettare e condividere le cose, bisogna sapere che un gruppo è fatto di tanti individui e tutti quanti devono voler solo il bene della squadra. Quando capitano questi episodi sono veramente dei brutti segnali". Lo ha detto ai microfoni di Radio anch'io Sport su Radiouno Roberto Donadoni, grande ex del Milan, sull'attuale situazione in casa rossonera.

"Siamo andati oltre quello che avevamo immaginato ma messo nell'obiettivo: questo a dimostrazione di quanto si sta lavorando bene nel nostro Paese, sperando che il grande lavoro fatto dalla Rai serva a 'contaminare' tanti ragazzi". Lo ha detto il presidente del Cip Luca Pancalli, in merito alle 71 medaglie conquistate dagli azzurri alle Paralimpiadi Parigi, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1.