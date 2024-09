Sinner, Nazionale, Barcellona e Promozione: le ultimissime

Jannik Sinner trionfa agli US Open e su Sky. Il match conclusivo dell’ultimo Slam dell’anno tra l’azzurro e Taylor Fritz - in diretta dalle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha registrato il terzo miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky, con 1 milione 466 mila spettatori medi in Total Audience*, il 7,4% di share tv e 2 milioni 626 mila spettatori unici.

Dare continuità alla vittoria di Parigi e rendere in discesa il cammino in Nations League: questo il doppio obiettivo dell'Italia di Spalletti nel giorno della gara contro Israele. Ecco la probabile formazione degli Azzurri: (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Brescianini; Kean.

Il Barcellona di Hansi Flick è tornato ad allenarsi questa mattina dopo aver goduto di quattro giorni di riposo. C'era grande attesa per due giocatori in particolare: Ansu Fati e Frenkie de Jong; il primo entrerà, salvo imprevisti, nella lista dei convocati per il derby contro il Girona, mentre il secondo non è ancora pronto

Le immagini di una partita di calcio del campionato toscano di Promozione sta facendo il giro d'Italia. Ad aver rubato l'occhio è stato il tecnico del Subbiano, ospite del Pontassieve per la prima giornata del girone C. L'allenatore Luca Giusti ha infatti superato di diversi metri il confine della sua area tecnica, andando a stendere l'attaccante avversario Bourezza sotto gli occhi increduli dei presenti.