Lazio, Roma, Roberto Mancini, Schillaci: le ultimissime

Si è chiuso il mercato, eppure un nome per il futuro continua a stuzzicare la Lazio: è Rayan Cherki. E' plausibile perché è fuori rosa a Lione, ha rifiutato il rinnovo ed è destinato a partire a gennaio o giugno. Punta a farlo da svincolato a fine stagione. La Lazio lo terrà d'occhio sempre che resti in scadenza e che non gli arrivino proposte impareggiabili.

Nicola Zalewski resta ancora al centro delle voci di mercato. Dopo aver rifiutato il Psv negli ultimi giorni di agosto nonostante l’accordo tra i club, adesso il terzino polacco sta valutando l’offerta arrivata nelle ultime ore dal Galatasaray che aspetta una risposta dal ventiduenne sulla proposta di ingaggio molto importante formulata nelle ultime ore: quasi due milioni di euro netti a stagione per quattro anni.

Troppi stranieri nel campionato arabo dove brillano diverse ex stelle del calcio europeo come Ronaldo, Neymar, Koulibaly, Kessié, Milinkovic-Savic. A lanciare l'allarme è stato il ct dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini, dopo il pareggio per 1-1 contro l'Indonesia nelle gare valide le qualificazioni continentali ai Mondiali. "Ho 20 giocatori seduti in panchina nelle partite locali", si è sfogato l'ex ct azzurro.

Le condizioni di Totò Schillaci sono stabili e mediamente gravi. L'ex eroe di Italia '90 è ancora ricoverato all'ospedale Civico di Palermo nel reparto di pneumologia, dove questa mattina si sono recati anche alcuni tifosi e fan per dare il loro sostegno al 59enne ex centravanti di Juventus e Inter. Schillaci - secondo quanto riferiscono fonti sanitarie dell'ospedale del capoluogo siciliano - ha una polmonite.