Formula 1, Bologna, Pallanuoto e MotoGP: le ultimissime

Adrian Newey, guru del design di Formula 1 con 13 titoli mondiali costruttori all'attivo, dopo quasi venti anni lascerà la Red Bull per unirsi alla Aston Martin, dal primo marzo 2025, come Managing Technical Partner ed azionista. L'ingaggio dell'ingenere, 65 anni, era atteso ed è stato ufficializzato presso la sede di Silverstone della squadra inglese, dal proprietario del team, l'uomo d'affari canadese Lawrence Stroll.

Sono ripresi oggi a Casteldebole gli allenamenti del Bologna in vista della trasferta di campionato contro il Como: la squadra ha svolto attivazione atletica e lavoro tecnico-tattico. Primo giorno di allenamento coi compagni per Nicolò Casale. Seduta differenziata invece per Martin Erlic, Lewis Ferguson.

Recco Waterpolo giocherà in Euro Cup: l'ufficialità è arrivata oggi dalla European Aquatics. Per la società ligure, che nelle scorse settimane ha ricevuto il titolo sportivo dalla Pro Recco (prima classificata nel campionato italiano 23/24 e finalista di Champions League), l'esordio è previsto nel girone preliminare in programma dal 27 al 29 settembre; il sorteggio delle avversarie si svolgerà lunedì 16 settembre.

Francesco Bagnaia è stato il più veloce in pista al termine della giornata di test a Misano svolti all'indomani del Gp di San Marino vinto da Marc Marquez. Il pilota della Ducati ufficiale ha girato in 1'30"619 precedendo il connazionale Franco Morbidelli.