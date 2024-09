Italia U21, Roma, Napoli e Sinner: le ultimissime

L'Italia Under 21 del ct Nunziata mantiene il primato nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2025 in Slovacchia grazie a uno splendido 3-0 in casa della Norvegia. Il mattatore della gara è il romanista Tommaso Baldanzi, uscito malconcio contro San Marino e oggi autore di una spettacolare tripletta.

Nicola Zalewski potrebbe lasciare subito la Roma: dopo qualche giorno di trattative, e dopo un confronto con i dirigenti giallorossi, sembra convinto dalla proposta del Galatasaray che gli offre circa 2 milioni netti di stipendio all'anno per cinque stagioni. Gli emissari del club turco stanno ora negoziando a Trigoria il prezzo del cartellino.

Aurelio De Laurentiis festeggia i suoi primi 20 anni da presidente del Napoli. "È con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, - scrive sul suo profilo X - come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo".

Secondo quanto apprende l'ANSA, la Wada ha richiesto la scorsa settimana i fascicoli completi all'ITIA (International Tennis Integrity Agency) sul caso Jannik Sinner e per presentare il ricorso al Tas ha 21 giorni di tempo dal momento in cui ha ricevuto il materiale. Entro la fine del mese, così come da regolamento dovrebbe esserci una decisione della Wada che nel frattempo conferma che "la revisione del caso sia ancora in corso" e che "per il momento non è stata presa alcuna decisione in merito".