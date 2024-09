Juve, Italia U20, Eriksson e Ben Yedder: le ultimissime

La Juve ha un piano per il rinnovo di Vlahovic: proporre al centravanti un ingaggio più basso rispetto all’attuale (12 milioni netti), ma con uno slittamento della scadenza contrattuale dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2028. Se Vlahovic dovesse accettare, la Juve risparmierebbe 6 milioni lordi a stagione per tre anni.

Allo stadio 'Centro d'Italia-Manlio Scopigno' di Rieti, nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra la Figc e la Regione Lazio, la Nazionale Under 20 è stata sconfitta 3-0 dalla Germania nella seconda partita di Elite League. L'Italia tornerà in campo a ottobre, giovedì 10 contro l'Inghilterra e lunedì 14 in Portogallo.

L'Inghilterra ha reso un toccante omaggio a Sven-Goran Eriksson prima della sfida contro la Finlandia in Nations League. All'interno dello stadio di Wembley, la foto di Eriksson è stata mostrata sui maxi schermi affinché i tifosi potessero rendergli omaggio. E i tifosi, commossi, hanno partecipato a un minuto di applausi. Applausi anche dal campo: da parte dell'allenatore ad interim dell'Inghilterra, Lee Carsley, e dei giocatori. Anche Frank Lampard ha visibilmente battuto le mani in ricordo di Eriksson.

La carriera di Wissam Ben Yedder rischia di interrompersi anticipatamente a causa dei guai giudiziari che lo hanno coinvolto. Già indagato per stupro per un'accusa rivoltagli nell'estate del 2023, il calciatore è stato coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria. Secondo quanto riportato da L'Equipe, Ben Yedder avrebbe infatti trascorso l'ultimo fine settimana in custodia cautelare a causa di una nuova denuncia per violenza sessuale.