Roma, Milan, Bonucci e Napoli: le ultimissime

La Juve ha fatto il mercato migliore. La Roma? Non mi convince, vediamo se hanno fatto le scelte giuste, ora tocca a De Rossi". Così Francesco Totti in un'intervista a Sky Sport in cui ha parlato di Serie A, del suo rapporto con il mondo giallorosso e con il suo ex compagno di squadra ora allenatore ma anche di Sinner.

Il centravanti spagnolo acquistato questa estate dal Milan Alvaro Morata è tornato quest'oggi ad allenarsi a Milanello col resto del gruppo. L'ex calciatore dell'Atletico Madrid che s'è fermato lo scorso 17 agosto in occasione del match d'esordio contro il Torino a causa di un problema muscolare dovrebbe regolarmente tornare a disposizione per la prossima sfida contro il Venezia,

Leonardo Bonucci studia per diventare allenatore nelle aule e sui campi del centro sportivo di Coverciano. L'ex difensore della Juve e della nazionale italiana ha postato in mattinata alcune foto della sua esperienza accademica, che gli aprirà presto le porte di un nuovo mondo. È stata l'occasione anche per lanciare un messaggio agli studenti di tutta Italia, in vista dello "start" dell'anno scolastico 2024/25.

Spinazzola ha parlato del suo compagno di squadra Lukaku: ”Ho avuto la fortuna di giocarci con Roma e al primo allenamento già senti un peso diverso dentro la squadra, dentro le giocate che la squadra riesce a fare. Sta mettendo dentro tanta tanta benzina, non so come risponderà il suo corpo, ma è¨ già cambiato nel giro di una settimana”.