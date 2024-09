Manchester City, Perotti, Conceicao e PSG: le ultimissime

Il Manchester City ha presentato la divisa Definitely City per la stagione 2024/25, co-progettata dal leggendario musicista e tifoso da sempre del City, Noel Gallagher. In occasione del 30° anniversario dell'iconico album degli Oasis Definitely Maybe, il kit in edizione speciale trae ispirazione dalla copertina dell'album che ha segnato una generazione. La divisa Definitely City sarà indossata esclusivamente in alcune partite europee selezionate. Il design presenta un'estetica audace che riecheggia le immagini di Definitely Maybe, rendendo omaggio alla band e alla città di Manchester.

Diego Perotti dice addio al calcio giocato all'età di 36 annii. L'attaccante argentino, che ha vestito la maglia della Roma dal 2016 al 2020, ha dato l'annuncio sui social con alcuni scatti accompagnati dalla didascalia: "Che bel viaggio, quanto è durato poco… Grazie calcio, mi mancherai”.

Francisco Conceicao ha parlato in conferenza stampa presso il centro sportivo della Continassa presentandosi al mondo Juve. "Sono stato accolto molto bene - ha detto il portoghese - le prime sensazioni sono positive. Sono felice di essere qui e voglio dare continuità a questo periodo. Appena ho saputo dell'interesse dalla Juve ho subito voluto venire qui".

La storia tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain. A causa di stipendi non ricevuti e premi non incassati dalla nuova stella del Real Madrid, nell'ultimo trimestre della stagione sportiva 2023/24, la Lega Calcio transalpina ha condannato in primo grado il Psg di Nasser Al-Khelaifi, che avrà facoltà di presentare ricorso avverso a tale decisione.