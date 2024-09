Roma, Lazio, Sinner e F1: le ultimissime

Scontro totale tra la Roma e Nicola Zalewski. Stamattina il polacco ha di nuovo rifiutato un'offerta dal Galatasaray, cambiando le carte in tavola dopo che nei giorni scorsi aveva concretamente aperto alla cessione, e la Roma lo ha messo fuori dal progetto.

La Lazio torna in campo. Lunedì sera i biancocelesti affrontano il Verona nella quarta giornata di Serie A. Zaccagni e compagni, però, non potranno contare sul colpo d'occhio visto contro il Milan. La politica dei prezzi dei biglietti, infatti, si sente nei numeri. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, sono stati venduti appena 2400 tagliandi per il monday match che porta il totale poco sopra i 30mila tifosi presenti.

Continua a far discutere il caso doping legato a Jannik Sinner. La vicenda della positività lascia tutti sereni ma ufficialmente non è ancora chiusa, con la revisione della Wada che è ancora in corso. Intanto sulla questione è intervenuto anche il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. “Caso doping? Innanzitutto ringrazio chi mi ha informato soltanto poche ore prima che lo sapessero i giornali, risparmiandomi quattro mesi di agitazione e notti insonni. La ricostruzione del fatto è stata minuziosa, non è stato trascurato un solo dettaglio, logica e coerente la decisione. Sono molto sereno. Credimi, non ho trovato nessuno, neppure l’ultimo dei cretini, disposto a ritenere che Sinner si sia dopato. Lui è uno dei giocatori più corretti al mondo".

Interrotta la prima sessione di prove libere a circa tredici minuti dal via sul circuito di Baku, per il Gran Premio dell'Azerbaijan. Nessuna vettura coinvolta, ma solo alcuni detriti in pista che hanno spinto la direzione gara a interrompere l'attività dei piloti, in modo tale da rimuovere il tutto in completa sicurezza.