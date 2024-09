San Siro, Lazio, Fiorentina e Donnarumma: le ultimissime

A margine dell'incontro in Comune con i dirigenti di Inter e Milan, il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato ai cronisti presenti del tema stadio: "E' appena terminato l'incontro delle due squadre, con società e proprietà. Noto che anche con la nuova proprietà dell'Inter l'accordo e l'unità d'intenti delle due squadre è molto forte e questo è positivo. Le due squadre hanno fatto lunghe analisi di fattibilità rispetto all'ipotesi di ristrutturare San Siro, partendo dal progetto di WeBuild. Dopo lunghe analisi sono arrivate alla conclusione che non è ristrutturabile o almeno non lo è a costi accessibili, quindi l'ipotesi ristrutturazione di San Siro non è fattibile. "La loro proposta è tornare sull'idea di un nuovo stadio nell'area di San Siro, accanto al Meazza. E' un processo molto lungo, ho rivisto oggi i documenti. Dietro c'è tanto lavoro, vedendolo in positivo non si riparte da zero”.

Questa mattina si sono tenuti a Torsby, in Svezia, i funerali di Sven Goran Eriksson. Alle esequie dell'ex allenatore biancoceleste, tra i più amati della storia del club, hanno partecipato tantissimi personaggi del mondo dello sport e non solo. Nel paese scandinavo, si è recata una delegazione degli Ultras Lazio, che ha donato una corona con fiori bianchi e celesti, una piccola bandiera italiana su un lato e una con i colori societari dall'altro e infine un nastro di colore blu con la scritta "Ultras Lazio". La corona è stata posizionata al centro dell'altare, insieme a diverse altre.

“Tutti hanno ambizione. Ci sono squadre che hanno speso un sacco di soldi, top club. La nostra ambizione è stare lassù, cercare di essere felici di un giocatore come De Gea che viene da noi; vincere le partite, essere vincenti, giocare in qualsiasi campo per vincere. Qual è l'obiettivo finale? Arrivare il più in alto possibile. Abbiamo perso tre finali, ce le abbiamo tutti ancora addosso. Ma vincere non te lo garantisce nessuno. Noi vogliamo sempre vincere, andiamo ovunque per fare terreno di conquista". Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, oggi al Viola Park, nel corso della conferenza stampa indetta per tracciare il bilancio finale del mercato.

Gianluigi Donnarumma è diventato papà. Dopo l'annuncio di qualche mese fa è nato il primo figlio della coppia formata dal portiere della Nazionale e la fidanzata Alessia Elefante.