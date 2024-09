Roma, Juve, F1 e Rugby: le ultimissime

Daniele De Rossi questa mattina in conferenza stampa ha parlato della situazione Zalewski:”Definitiva la sua esclusione? Non penso, credo sia legata al contratto in scadenza. Decisione della società, me l'ha comunicata, qualora trovasse un accordo potrebbe essere reinserito. Mi sono sempre preso le mie responsabilità, stavolta parlatene con la società o con l’agente”.

In testa alla classifica con 7 punti all'attivo, in coabitazione con Inter, Torino ed Udinese, la Juventus di Thiago Motta vuole riprendere il cammino dopo la sosta dedicata alle nazionali. Bianconeri chiamati ad affrontare l'Empoli di Roberto D’Aversa. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Interruzione a circa quindici minuti dal via della terza sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan, sul circuito di Baku. Problemi per l'Alpine di Esteban Ocon, con il motore della monoposto di casa francese che ha improvvisamente perso potenza fino a fermarsi sul lungo rettilineo che porta al traguardo. Macchina dunque bloccata in pista e steward al lavoro per rimuoverla

Convocata in prima chiamata per le ore 8 di domani, domenica 15 settembre presso l'hotel Savoia Regency di Bologna, ed in seconda chiamata alle ore 11, l'Assemblea Ordinaria Elettiva e Straordinaria della Federazione Italiana Rugby, chiamata al rinnovo delle cariche per il quadriennio olimpico 2024/2028.