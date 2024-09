Roma, Bologna, Luna Rossa e ciclismo: le ultimissime

La GP Soccer and Management S.r.l., agenzia che cura gli interessi di Zalewski, ha messo il focus in una nota sulla situazione del calciatore polacco, messo fuori rosa dalla Roma dopo il no al Galatasaray. "In merito al destino sportivo di Nicola Zalewski, sui giornali e sui siti sportivi negli ultimi giorni si sono lette fantasiose ricostruzioni che non rappresentano la verità", si legge nel comunicato. "Rispetto all'iniziale apertura che Zalewski aveva dato alla soluzione Galatasaray - spiegano gli agenti -, successivamente il giocatore ha deciso di declinare l'offerta del club turco, mantenendosi fermo sulla sua decisione nonostante le continue lusinghe. Il calciatore, pertanto, esprime ancora oggi la massima gratitudine per l'interesse mostrato e gli sforzi profusi sino agli ultimi istanti dal Galatasaray.

Il Como sfiora la prima vittoria stagionale, ma il Bologna riesce a conquistare il pareggio in pieno recupero. Finisce 2-2 alla prima partita di questa stagione al Sinigaglia.

Il primo giorno delle semifinali della Vuitton Cup registra l'affermazione di Luna Rossa che vince le prime due regate contro American Magic. Stesso risultato per l'equipaggio inglese di Britannia Ineos che supera nettamente Alinghi Red Bull per due a zero. Per conquistare la finale della Louis Vuitton Cup è necessario vincere 5 delle 9 regate in programma.

Elisa Balsamo ha conquistato la medaglia d'argento nella prova in linea riservata alle donne elite agli Europei di ciclismo in Belgio. Al termine dei 162 chilometri del percorso con partenza da Zolder ed arrivo ad Hasselt, la piemontese di Cuneo si è arresa in volata alla sola olandese Lorena Wiebes, che ha così messo in bacheca il titolo continentale 2024.