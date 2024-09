Roma, Serie A, Osimhen, Luna Rossa: le ultimissime

On Air

La domenica di Serie A si apre alle 12.30 con Genoa-Roma. De Rossi punterebbe sul solito 3-5-2: Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Il pomeriggio di Serie A prosegue con i match delle 15.00, Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce, entrambe visibili in esclusiva su DAZN. Alle 18.00 Cagliari-Napoli, visibile sia su Sky che su DAZN. Chiude la serata il derby lombardo alle 20.45 tra Monza e Inter, in esclusiva su DAZN.

Subito protagonista. Victor Osimhen ha debuttato con la maglia del Galatasaray: titolare al RAMS Park contro il Rizespor, travolto 5-0 nella quinta giornata di Super Lig. Unica punta nel 4-2-3-1 di Okan Buruk, Osimhen non ha segnato ma ci è andato vicinissimo.

Dopo l’esaltante esordio con due successi ottenuti contro America Magic nella Louis Vuitton Cup, Luna Rossa torna a regatare nella seconda giornata delle semifinali. Il programma prevede l’inizio delle regate per le ore 14.00. Le prime due imbarcazioni a scendere in acqua saranno Luna Rossa e American Magic, il tutto visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e Mediaset.