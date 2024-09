Luca Salvadori, Roma, F1 e Chiellini: le ultimissime

On Air

Tragedia nel mondo del motociclismo: è morto Luca Salvadori, pilota e youtuber milanese, vittima di un incidente durante una gara ieri in Superbike a Frohburg, in Germania, nell'IRRC, l'International Road Racing Championship 2024, campionato europeo che si corre su strada.

De Winter beffa la Roma al 96esimo, Dovbyk non basta. I giallorossi tornano da Marassi con un punto e con tanta amarezza. L’attaccante ucraino aveva portato in vantaggio i suoi al 37esimo della prima frazione. La sua rete non è bastata, all’ultimo respiro De Winter ja acciuffato il pareggio regalando un punto ai suoi.

Il Gp Azerbaijan l'ha vinto Piastri sulla Mclaren che ha chiuso la gara davanti alla Ferrari di Leclerc (secondo) e alla Mercedes di Russell. La corsa è finita in Virtual Safety Car perché al 50° giro, quando ne mancava solo uno alla fine, c'è stato un incidente tra Sainz e Perez.

Giorgio Chiellini torna da dirigente alla Juventus: è ufficiale. Il comunicato del club bianconero: "Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations".