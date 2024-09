Inter, Napoli, Torino e Atalanta: le ultimissime

L'Inter rinvia l'appuntamento con la prima vittoria esterna, fermata da un Monza attento e ordinato. Gli uomini di Nesta, dopo aver sofferto a lungo, sfiorano il colpaccio (gol di Dany Mota all'81'), ma vengono raggiunti nel finale da Dumfries.

Il Napoli stende il Cagliari per 4-0 riuscendo a dilagare dopo una prima ora di gioco molto sofferta. Partita sfortunata per i sardi, fermati dai legni e da una grande prestazione di Alex Meret. A segno Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno.

Il Lecce strappa un punto importante a Torino, disputando una buona partita contro la formazione allenata da Paolo Vanoli. Pareggio prezioso per l'undici di Luca Gotti, che oltre ai punti avrebbe meritato qualcosa in più. Milinkovic-Savic vince il duello con Kristovic, fermato in almeno tre occasioni dall'estremo difensore serbo. In ombra Duvan Zapata.

Succede tutto nel primo tempo e l'Atalanta si prende la seconda vittoria in campionato. Finisce 3-2 la sfida show con la Fiorentina, con le cinque reti nei primi 45 minuti. La sblocca Quarta al 15', al 21' arriva il pari con Retegui. Al 32' la squadra di Palladino si riporta avanti con Kean, al 45' è di nuovo parità grazie alla rete di De Ketelaere e appena un minuto dopo è Lookman a ribaltare il risultato.