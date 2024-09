Roma, Lazio, Rabiot e Di Canio: le ultimissime

Neanche il tempo di tornare da Genova che Alexis Saelemaekers è andato subito al Campus di Trigoria per gli esami alla caviglia destra. Il belga ha una sospetta frattura, si parla di qualche settimana di assenza, un paio di mesi al massimo. Il ragazzo sta ancora facendo gli esami, poi capirà con la Roma se intervenire chirurgicamente, in Italia o all'estero, o adottare una terapia conservativa.

In campo questa sera alle 20.45 Lazio e Verona allo stadio Olimpico per l'ultimo posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e per gli abbonati a Sky anche sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Adrien Rabiot torna in Francia. L'ex centrocampista della Juve, PSG e Tolosa, svincolato dallo scorso 30 luglio, va al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Ecco il comunicato ufficiale: "L'Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un principio di accordo per l'arrivo del centrocampista della nazionale francese Adrien Rabiot. Il giocatore firmerà un contratto con l'OM una volta sostenute e superate le visite mediche".

Paolo Di Canio al Club di Sky Sport ha commentato ieri le difficoltà che sta incontrando la squadra di De Rossi: "La rete che ha subìto la Roma contro il Genoa all'ultimo non lo deve mai prendere. De Rossi in questo deve crescere, soprattutto nella gestione degli ultimi minuti. E poi c'è l’atteggiamento di alcuni giocatori che deve cambiare..:", queste alcune delle sue parole.