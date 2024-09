Lazio, Juve, Milan e Inter: le ultimissime

Squadra al completo per la Lazio dopo la sosta per le nazionali, con anche Gila e Pellegrini che sono recuperati dai loro rispettivi infortuni. Marco Baroni è pronto a dare continuità al sistema di gioco con il doppio centravanti visto contro il Milan. La Lazio insegue il primo clean sheet stagionale e potrebbe pensare a qualche cambio in difesa. Davanti a Provedel toccherà a Marusic sulla corsia di destra, con Patric ancora in vantaggio sul rientrante Gila al fianco di Romagnoli e Tavares confermatissimo a sinistra dopo i due assist contro il Milan. Cerniera di centrocampo con Rovella al fianco di Guendouzi, nel terzetto di trequartisti spazio a Isaksen dal primo minuto sulla destra con capitan Zaccagni a sinistra. A completare la trequarti la conferma per Boulaye Dia alle spalle del Taty Castellanos,

"C'è grande emozione e orgoglio, non vedo l'ora di cominciare. Sarà una bella partita tra due squadre che vogliono giocare a calcio. Faremo di tutto per portare a casa il risultato". Così l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, nella conferenza stampa di presentazione della sfida al Psv di Champions.

Accanto all'allenatore Paulo Fonseca, c'è Alvaro Morata per presentare, con la classica conferenza stampa della vigilia, il match di domani tra Milan e Liverpool: ”Da quando ho firmato qui si immagina di giocare a San Siro in Champions; con il Liverpool potrebbe essere una semifinale o una finale. C'è voglia di lavorare al massimo, di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Quando domani si sentirà l'inno della Champions... Non vediamo l'ora di giocare".

Sarà lo svedese Glenn Nyberg ad arbitrare Manchester City-Inter, match della prima giornata di Champions League. Nyberg sarà affiancato dai connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Quarto uomo sarà lo svedese Adam Ladebäck.