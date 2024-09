Champions League, Roma, Rabiot e diritti tv: le ultimissime

Torna la Champions League e lo fa in grande stile. Tantissimi i match interessanti di oggi: alle 18.45 scenderanno in campo Juve-PSV e Young Boys-Aston Villa. Alle 21 spazio al Bayern Monaco contro la Dinamo Zagabria e alla sfida da un grande fascino, quella tra Milan e Liverpool. Sempre alle 21 Real Madrid-Stoccarda e Sporting Lisbona-Lille.

Il brutto infortunio di Saelemaekers ha fatto andare la mente verso Nicola Zalewski, che ricopre più o meno la stessa posizione in campo e quindi potrebbe tornare molto utile a De Rossi nei prossimi mesi. Ma la Roma per il momento non sta pensando di reintegrarlo in organico. Lo ha messo fuori rosa, come ammesso candidamente dall’allenatore alla vigilia della partita contro il Genoa, per una questione contrattuale e non certo per ragioni tecniche.

Cori, bandiere e fumogeni: la nuova avventura di Adrien Rabiot al Marsiglia è iniziata nel migliore dei modi. Il centrocampista ex Juve ha ricevuto un'accoglienza spettacolare dai tifosi della squadra di De Zerbi. "È incredibile. Non me lo aspettavo, vedere tutte le persone qui, mi scalda il cuore. So che anche la mia famiglia è felice, mi fa già venire voglia di giocare e vincere", ha detto in aeroporto.

Tutto pronto per il ritorno della Champions League e oltre al format quest'anno cambia anche dove verranno trasmesse. Niente più partite in chiaro, si potranno vedere su Sky o in streaming con le app Sky Go e Now. Le 18 migliori gare del mercoledì saranno visibili in diretta e in esclusiva su Prime Video. La prima? Manchester City-Inter di mercoledì 18 settembre.