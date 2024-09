Roma, Milan, Olimpiadi e Udinese: le ultimissime

Questa mattina nella sua abitazione romana è morto Ernesto Alicicco, storico medico della Roma. Ne dà notizia il fratello Francesco: Alicicco avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre. Il suo nome si lega agli anni giallorossi dell'era Anzalone, prosegue lungo tutta la gestione di Dino Viola per poi concludersi con la presidenza Franco Sensi.

I contatti tra l'Al-Nassr e Stefano Pioli proseguono. Il club saudita sembra voler puntare sull'ex allenatore del Milan per sostituire Luis Castro, non ancora esonerato. Il futuro del portoghese sembra ormai segnato dopo il deludente pareggio interno conquistato solo al 99' contro l'Al-Ahli.

Olimpiadi 2040 in Toscana: il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza una mozione di Italia Viva che impegna la Giunta a "mettere in atto tutte le azioni possibili per sostenere la candidatura di Firenze e tutte le province toscane al turno europeo 2040 delle Olimpiadi e Paralimpiadi con un programma in grado di valorizzare la Toscana diffusa, di promuovere le nostre eccellenze e di coinvolgere gli attori e i territori della nostra regione”.

E' stato presentato alla Milano fashion week il Third kit 2024-'25 dell'Udinese, realizzato da Macron in collaborazione con Camera moda fashion trust.