Milan, Juve, Schillaci e Inter: le ultimissime

Il Liverpool supera il Milan di Fonseca per 3-1. Konatè, Van Dijk e Szobozlai affondano i rossoneri. Non basta la rete di Pulisic

La prima volta storica di Thiago Motta, che oggi ha fatto il suo esordio da tecnico in campo europeo, si è conclusa con un successo per 3-1. Vittoria meritata per i bianconeri che hanno dominato il Psv grazie a una grande prestazione corale.

Si sono aggravate le condizioni di Salvatore "Totò" Schillaci, ex attaccante della nazionale azzurra, della Juve e dell'Inter. L'ex calciatore è ricoverato nel reparto di pneumologia dell'Ospedale Civico di Palermo. I medici che lo curano da diversi giorni avevano dichiarato che le condizioni stavano lentamente migliorando. Purtroppo, nelle ultime ore, le condizioni di Schillaci, che è ricoverato a Palermo dal 7 settembre, sono progressivamente peggiorate.

Come preannunciato già ieri, Dimarco non è nemmeno partito per Manchester a causa dell'affaticamento muscolare emerso al termine della gara di Monza. Out anche Arnautovic, colpito da un attacco influenzale.