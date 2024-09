Roma, Champions League, Zalewski e Schillaci: le ultimissime

La Roma ha comunicato di aver esonerato De Rossi. Il tecnico aveva un contratto triennale. La notizia è arrivata all'improvviso. "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".

Altra giornata ricca di grandi match in Champions League. Alle 18.45 scenderanno in campo Bologna-Shackhtar e Sparta Praga-Salisburgo. Alle 21 invece Celtic-Slovan Bratislava, Brugge-Dortmund e PSG-Girona. Occhi puntati sulla sfida Manchester City-Inter, l'unica ad essere trasmessa anche su Prime Video oltre che Sky e Now.

Mentre la Roma è alle prese con l'improvviso esonero di Daniele De Rossi, si torna a parlare della situazione relativa a Nicola Zalewski e al suo reintegro nel gruppo. Oggi scade il termine dell’istanza di reintegro avanzata dal giocatore. Il calciatore o torna ad allenarsi con la prima squadra oppure, previa vertenza, si rivolgerà al Collegio Arbitrale.

Le condizioni di Totò Schillaci si stanno aggravando, come riferito dalla direzione sanitaria dell'azienda Civico Di Cristina del capoluogo siciliano. "Nelle ultime 24 ore le condizioni cliniche del paziente Salvatore Schillaci sono in sensibile peggioramento, recita il bollettino. Il paziente è sedato farmacologicamente ed è accudito continuamente".