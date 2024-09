Bologna, Pioli, Luna Rossa e Perisic: le ultimissime

Nessun gol nella sfida di Champions League tra Bologna e Shakhtar Donetsk. Il match termina 0-0 anche grazie ad un super Skorupski che para un rigore al 4'. L'altra sfida delle 18.30, quella tra Sparta Praga e Salisburgo è terminata 3-0 per i cechi.

Stefano Pioli, su cui si era mossa anche la Roma per il post De Rossi, è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr: ora è ufficiale. L'ex tecnico del Milan è partito per l'Arabia Saudita dopo essere stato contattato dai Friedkin per la panchina giallorossa. Per lui si tratta della prima esperienza all'estero in carriera.

Dopo la giornata di riposo, Luna Rossa è tornata in acqua per le semifinali della Louis Vuitton Cup. L'imbarcazione italiana ha perso la sesta regata ed è uscita sconfitta anche dalla settima, complice un clamoroso cedimento strutturale dell'imbarcazione (rotaia del carrello): la serie contro American Magic è ora sul 4-3.

Dopo la risoluzione del contratto con l'Hajduk Spalato in seguito a dei malumori con l'allenatore Gennaro Gattuso, Ivan Perisic riparte dal Psv. Il club olandese, che ha perso 3-1 all'esordio in Champions League contro la Juventus, ha ingaggiato a parametro zero l'esterno croato su cui durante il mercato si erano mosse anche Como e Monza.