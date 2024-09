Roma, Champions League, Schillaci e Luna Rossa: le ultimissime

L'esonero di De Rossi ha scatenato l'ira dei tifosi della Roma che nella notte si sono radunati sotto casa dell'ex tecnico per salutarlo con cori e fumogeni. Il clima teso si prevede anche all'Olimpico dove i Friedkin e la squadra si aspettano cori e striscioni al veleno per lungo tempo.

Continuna la prima fase della nuova Champions League. Nella serata di ieri le partite delle 21 hanno visto il Celtic stendere per 5-1 lo Slovan Bratislava, mentre il Dortmund ha calato il tris in casa del Brugge. 0-0 tra Manchester City e Inter, vince 1-0 invece il PSG sul Girona. Oggi alle 18.45 sono in programma Feyenoord-Leverkusen e Stella Rossa-Benfica. Alle 21.00 Atalanta-Arsenal, Atletico Madrid-Lipsia, Brest-Sturm Graz e Monaco-Barcellona.

Il mondo del calcio, e non solo, si prepara all'ultimo saluto per Totò Schillaci. La camera ardente è stata allestita nel pomeriggio di ieri allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, dalle ore 16 fino alle 22, e continuerà dalle ore 7 di oggi fino alle 22. Non sono ancora ufficiali la data e l'orario dei funerali, che saranno celebrati verosimilmente la mattina di venerdì 20 settembre, sempre a Palermo.

Luna Rossa in Louis Vuitton Cup. La quinta giornata delle regate si aprirà alle 14, a Barcellona, con l'ottava sfida tra Luna Rossa e American Magic. Se l'imbarcazione italiana dovesse vincere, la semifinale sarebbe chiusa con il successo del Team Prada, altrimenti si tornerà in acqua per la nona e ultima regata, oggi stesso. Le regate verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e in chiaro su Italia 1 a partire dalle 14.