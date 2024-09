Atalanta, Roma, Coppa Davis e Luna Rossa: le ultimissime

Al Gewiss Stadium finisce 0-0 tra Atalanta e Arsenal. Le due formazioni si portano a casa un punto a testa. Molti rimpianti per la Dea che manca l’appuntamento con la vittoria dopo aver sbagliato un rigore con Retegui.

Dopo il clamoroso esonero di Daniele De Rossi, sostituito da Ivan Juric, i tifosi della Roma hanno fatto sentire il proprio disappunto nei confronti della società e dei giocatori e un clima di forte contestazione è previsto anche all'Olimpico per il match di campionato contro l'Udinese in programma domenica.

L'avventura dell'Italia alle Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 19 al 24 novembre sul cemento indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, inizierà contro l'Argentina. È questo il verdetto del sorteggio del tabellone che ha decretato l'avversaria degli azzurri campioni in carica nei quarti di finale.

Eccolo finalmente il punto che serviva per andare in finale. Luna Rossa chiude la sfida contro American Magic e vince per 5-3. Dopo i primi punti, i problemi e le vittorie degli americani la barca italiana non sbaglia. Ora la finale contro Ineos Britannia.