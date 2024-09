Napoli, Serie A, Milan e Gudmundsson: le ultimissime

Dopo i disordini di Cagliari, i tifosi del Napoli rischiano lo stop. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ieri ha infatti rinviato alle valutazioni del Casms, il comitato di analisi per la sicurezza che si riunisce oggi, la possibile individuazione di «adeguate misure di rigore». Per motivi di ordine pubblico rischiano il divieto di trasferta tutti i tifosi residenti nella regione Campania.

Inizia oggi la quinta giornata del campionato di Serie A. Alle 18.30 scenderanno in campo Cagliari ed Empoli: la sfida dell'Unipol Domus sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Alle 20.45 sarà invece il turno di Verona-Torino, visibile sia su Dazn che sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky 251.

Paulo Fonseca è appeso ad un filo sottilissimo. Il suo posto sulla panchina del Milan è in bilico: servirà battere l'Inter nel derby in maniera convincente, magari anche brillante. E potrebbe addirittura non bastare. Ibrahimovic e Furlani intanto stanno vagliando le opzioni possibili per sostituirlo: in lizza Maurizio Sarri, Edin Terzic, Thomas Tuchel e Igor Tudor.

Gudmundsson domenica sarà a disposizione di Palladino finalmente messi da parte i problemi al polpaccio che ne avevano rallentato l’inserimento in gruppo e superata la delicata udienza al processo che lo vede coinvolto a Reykjavik per “cattiva condotta sessuale”. Adesso è tutto alle spalle, per la sentenza bisognerà attendere almeno fino al 10 ottobre.