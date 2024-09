Schillaci, Lazio, Serie A e MotoGP: le ultimissime

On Air

Ultimo saluto a Totò Schillaci. Nella sua Palermo, si sono tenuti questa mattina i funerali dell'ex Juve e simbolo di Italia '90, scomparso il 18 settembre dopo una lunga malattia. Presenti tanti big del calcio italiano, tifosi e non solo.

Se c'è un obiettivo chiaro della dirigenza della Lazio è un progressivo svecchiamento della rosa, processo iniziato già in questa stagione nella sessione estiva di mercato. Tra i senatori su cui però si punta al rinnovo c'è Marusic. Attualmente il montenegrino percepisce un ingaggio da 2,2 milioni di euro totali, tra i più alti della rosa, e lasciarlo partire a zero a giugno sarebbe un peccato per il club. Il calciatore dispone nel proprio contratto di un dettaglio finora rimasto nascosto. Il contratto del montenegrino vanta una clausola di estensione fino al 2026, siglata al momento dell'ultimo rinnovo (2025+1) con accordo, ai tempi, tra Tare e l'agente Kezman.

Cagliari-Empoli si giocherà oggi, venerdì 20 settembre, con calcio d'inizio alle ore 18.30 all'Unipol Domus. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

L'asfalto umido e freddo ha accolto le prime libere della MotoGP, che nel fine settimana torna a correre a Misano, per il GP dell'Emilia Romagna. Tempi quindi piuttosto alti all'inizio, poi scesi con l'asciugarsi della pista. Al termine il più veloce è stato Marc Marquez in 1'32"082, seguito da altre tre Ducati: quelle del leader del mondiale Jorge Martin (+0.063), di Franco Morbidelli (+0.186) e di Francesco Bagnaia (+0.291), quarto.