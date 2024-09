Napoli, Empoli, Sarri e Bologna: le ultimissime

Alla vigilia di Juventus-Napoli, gara valida per la quinta giornata di Serie A, il Prefetto di Torino ha decretato il divieto di vendita dei biglietti per l'Allianz Stadium ai residenti nella provincia di Napoli.

Il successo per 2-0 dell'Empoli a Cagliari apre la 5ª giornata del campionato di Serie A. Nell'anticipo delle 18:30, giocato all'Unipol Domus Arena, i toscani di Roberto D'Aversa - alla prima panchina con i toscani dopo la squalifica di quattro giornate per la testata data ad Henry nel finale di Lecce-Verona del marzo 2024 - volano con i gol di Colombo ed Esposito.

Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista esclusiva al canale YouTube di Alfredo Pedullà e si è soffermato su Juve-Napoli di domani. “Le squadre si stanno conoscendo soltanto in questo momento, sono state giocate tra partite in pieno mercato aperto. Per avere l’espressione finale di queste due squadre è troppo presto, domani ci daranno delle indicazioni. Per amore andrei sulla panchina del Napoli perché lì ho fatto tre anni vissuti intensamente, alla Juventus ho fatto un anno e in quei dodici mesi ce ne sono stati sei senza pubblico e a porte chiuse. È chiaro che i ricordi propendano verso Napoli perché la storia che ho vissuto è diversa”.

In vista dell'impegno di domenica alle 15 a Monza, Vincenzo Italiano continua gli allenamenti del suo Bologna dovendo fare a meno, oltre che dei lungodegenti Ferguson ed El Azzouzi, anche di Tommaso Pobega. Il centrocampista, infatti, si è infortunato al ginocchio riportando un lieve stiramento del collaterale mediale del ginocchio sinistro.