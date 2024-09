Atalanta, Balotelli, Lazio e Rugby: le ultimissime

Allenamento pomeridiano ieri per l'Atalanta dopo il pareggio nell'esordio nella nuova Champions contro l'Arsenal. Seduta completa per chi non ha giocato o giocato poco contro gli inglesi; seduta di solo “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera. Godfrey ha svolto lavoro individuale. Terapie per Toloi, Scalvini e Scamacca.

Desidero tornare in Serie A, ed è per questo che sono ancora a casa. Ho ricevuto offerte dall'estero, ma ho rallentato tutto perché ho la speranza di tornare in Serie A. Non ci sono squadre in cui non starei bene, dovrei piuttosto pensare a quale potrebbe non essere adatta a me": così Mario Balotelli in una intervista a Dazndal titolo "Mario Balotelli - Adesso parlo io" disponibile da oggi sulla piattaforma e realizzata in vista del derby Inter-Milan.

Oggi alle 13 è in programma una nuova sfida del campionato di Primavera 1 con la Lazio che va in trasferta a Monza. I ragazzi di Sanderra vengono da una brutta sconfitta nel derby rimediata tra le mura amiche.

All'Arms Park di Cardiff le Zebre Parma debuttano nel BKT United Rugby Championship 2024/25 conquistando a tempo scaduto il punto di bonus difensivo con una meta del permit Samuele Locatelli, MVP della Serie A Elite Maschile della passata stagione.