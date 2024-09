Venezia, Juve, Roma e Cagliari: le ultimissime

On Air

Il sabato di calcio si apre con la sfida tra il Venezia e il Genoa: fischio d'inizio alle ore 15, col match visibile in esclusiva Dazn. Di Francesco potrebbe schierare un 3-4-2-1: Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Andersen, Doumbia, Zampano; Oristanio, Busio; Pojanpalo. Gilardino invece un 3-5-2: Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha.

Alle 18.00 sarà il turno del big match tra Juve e Napoli, visibile in esclusiva su Dazn. Motta potrebbe schierare un 4-1-4-1: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Conte invece dovrebbe puntare su un 3-5-2: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, McTominay, Lobotka, Anguissa, Olivera; Lukaku, Kvaratskhelia.

Chiamato alla guida di una Roma ancora in cerca della prima vittoria dopo quattro giornate di Serie A, Juric nei primi allenamenti ha iniziato a studiare le possibili mosse per dare la sua impronta alla squadra. E in attesa del debutto, il tecnico croato risponderà oggi 21 settembre, ore 15 alle domande dei giornalisti nella sala stampa di Trigoria.

Dopo l'amara sconfitta casalinga contro l'Empoli, la terza di fila in campionato, il Cagliari andrà in ritiro già da oggi per riflettere sui motivi dell'andamento negativo della stagione e provare a dare una svolta , oltre che compattare ulterormente il gruppo.