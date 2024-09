Napoli, Roma, Genoa e F1: le ultimissime

Pari senza emozioni tra Juve e Napoli. Finisce 0-0 allo Juventus Stadium. Si tratta del terzo 0-0 consecutivo per la squadra di Thiago Motta.

La prima conferenza di Ivan Juric come allenatore della Roma è durata appena 13’. Il tecnico si è presentato in conferenza stampa con dei fogli dove appuntare, di volta in volta, i nomi dei giornalisti che facevano le domande per iniziare a conoscerli. "Lavoro già da 14 anni, ultimi 8 anni in A, la Roma è la squadra più grande che ho allenato. E' una grande occasione, non pensi al contratto, pensi solo che puoi fare bene. L'obiettivo è quello di entrare in Champions e restarci, è il principale obiettivo della società”. Queste alcune delle sue parole.

È arrivato il comunicato del Genoa sul terribile infortunio accaduto a Malinovskyi nel pomeriggio: "Il giocatore Ruslan Malinovskyi, occorso in un trauma alla caviglia destra durante la partita di oggi, ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani. Ti aspettiamo presto, Ruslan!"

Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio di Singapore: decisivo il tempo di 1'29"525 fatto segnare dal britannico della McLaren nell'unico tentativo a disposizione per via della bandiera rossa che ha interrotto il Q3 a circa otto minuti dal termine. L'incidente occorso alla Ferrari di Carlos Sainz ha infatti allungato le operazioni dell'ultima porzione di qualifica, che si è chiusa con il secondo miglior crono di Max Verstappen, in 1'29"728, e la terza posizione sulla griglia di partenza conquistata invece da Lewis Hamilton.