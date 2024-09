Fiorentina, Serie A, Roma, Lina Souloukou: le ultimissime

Allo "Stadio Artemio Franchi" di Firenze, la Lazio di Marco Baroni va a far visita alla Fiorentina. Fischio d'inizio alle 12.30 con il match visibile in esclusiva Dazn. Queste le probabili formazioni. Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodò, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean. Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.

Saranno altre tre le gare di Serie A in data odierna: alle 15 Monza-Bologna, visibile in esclusiva su Dazn; alle 18 il match tra Roma e Udinese, in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. Alle 20.45 invece l'attesissimo derby Inter-Milan, visibile in esclusiva Dazn.

Nelle ultime ore il procuratore Paolo Busardò ha offerto alla Roma un altro difensore svincolato: il francese Koffi Djidji, classe 1992, che ha raccolto 82 presenze in tre campionati con il Torino di Juric. Potrebbe aiutare l’allenatore a trasferire i suoi concetti alla difesa e integrare la rosa. L’operazione è in corso di valutazione.

Minacce e insulti a Lina Souloukou e alla sua famiglia, scritte sui muri della Capitale, fino a striscioni esposti fuori da Trigoria. In seguito a questa grave situazione la dirigente della Roma è stata sottoposta a “misure di tutela” proposte dalla Questura e approvate dalla Prefettura: una vigilanza a orari convenuti sotto casa della Ceo giallorossa, sul luogo di lavoro e nei posti frequentati da lei e dalla famiglia. Anche i figli sarebbero scortati nelle rispettive scuole.