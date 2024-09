Roma, Inter, Fiorentina e Lina Souloukou: le ultimissime

On Air

Esordio sulla panchina della Roma per Ivan Juric: si gioca alle 18 allo Stadio Olimpico. I giallorossi dovrebbero scendere in campo con un 3-4-2-1: Svilar; Mancini, N'Dicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. 3-5-1-1 invece per i bianconeri: Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca.

Alle 20.45 sarà il turno del derby Inter-Milan. Inzaghi potrebbe presentarsi con un 3-5-2: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Probabile 4-4-2 per Fonseca: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.

La Fiorentina trova il primo successo stagionale contro una Lazio dannosa per sé stessa. Al Franchi termina 2-1 per la Viola: in vantaggio la squadra di Baroni con Gila al 41', poi nella ripresa prima un pestone di Guendouzi, poi uno di Nuno Tavares, regalano due rigori ai toscani, entrambi segnati da Gudmundsson.

Lina Souloukou si è dimessa da amministratore delegato della Roma: la notizia è stata diffusa da un comunicato ufficiale del club giallorosso alle 12:20 di oggi, domenica 22 settembre. Alla dirigente e a suoi figli era stata assegnata una vigilanza permanente a seguito delle minacce ricevute dopo l'esonero di De Rossi.